Doekhi racconta le prime ore alla Lazio: “Ho parlato con Gattuso e…”

Ventiquattro ore dopo il suo arrivo nella Capitale Danilho Doekhi ha svolto ieri pomeriggio la prima seduta di allenamento con la maglia della Lazio. E, dopo aver completato in mattinata le visite mediche, si è presentato alla piazza.

Nel corso della sua prima intervista da calciatore biancoceleste Doekhi ha svelato anche un retroscena che coinvolge mister Gattuso. Di seguito le sue parole.

“Ho parlato con mister Gattuso. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Adesso dobbiamo solo lavorare”.