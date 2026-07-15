Lazio, 'Un trenino per il Paradiso': lo speciale dedicato a Igor Protti

È online l’ultimo numero di “1900 History” dedicato al compianto Igor Protti. Un trenino per il Paradiso racconta la storia di Igor Protti e del gol che, il 4 maggio 1997, fece esplodere l’Olimpico nel derby contro la Roma.

Un’esultanza diventata il simbolo di una squadra, di un popolo e di un amore senza tempo. Scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale della Lazio.

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