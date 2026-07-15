Lazio, Oddi: “Doekhi? Da capire se sia all’altezza di Gila. E in attacco…”

È intervenuto ai microfoni Radiosei Giancarlo Oddi. Dall’arrivo di Doekhi alla ricerca di un attaccante in casa Lazio. Queste le sue parole: “Doekhi? Dobbiamo dargli tempo, certo Gila è un giocatore forte: sulla base di questo sarà importante provare a rimpiazzarlo. Ora le cose sono due: quella brutta è che i tifosi non vanno allo stadio, e i tifosi per me hanno sempre ragione perché ci sono sempre stati, e poi c’è capire se Doekhi può essere all’altezza di Gila”.

“Mi auguro che la società si impegni molto, nella sua possibilità, nel prendere i giocatori. Piccoli non è male, ma giocare a Roma è diverso da giocare in tanti altri posti. Su 38 partite 10 gol sono pochi per un attaccante”.

“Non ho mai conosciuto un attaccante forte che non segnava. La priorità resta non prendere gol, ma servono un paio di giocatori portati a fare gol. Qui serve una punta centrale”.