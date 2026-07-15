Ex Lazio | Hysaj resta in Serie A: la firma con il nuovo club è a un passo

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CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Elseid Hysaj è sempre più vicino alla permanenza in Serie A. Il terzino albanese, svincolatosi dalla Lazio dopo 5 anni, è pronto a diventare un nuovo calciatore del Lecce. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il classe 1994 sarebbe pronto a firmare un contratto annuale con opzione di rinnovo per una seconda stagione. I salentini sarebbero la quarta squadra della carriera di Hysaj che, fino a oggi, ha indossato le maglie di Empoli, Napoli e per ultima Lazio.