Lazio, Doekhi subito in campo: il nuovo difensore si allena in ritiro

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 - Si è concluso il primo allenamento di Danilho Doekhi con la maglia della Lazio. L'olandese è andato subito in campo dopo aver effettuato le visite mediche in mattinata. Nel lavoro con il pallone e nella partitella si è mosso prima in coppia con Provstgaard e poi con Bordon, sempre in un reparto difensivo a quattro.

FORMELLO - Appena arrivato, subito in campo. Ecco Danilho Doekhi. Il nuovo difensore della Lazio, svincolato dall’Union Berlino, si è allenato immediatamente con la squadra nella seconda giornata del ritiro di Formello, sotto la guida di Gennaro Gattuso. Ieri pomeriggio è sbarcato a Ciampino, in mattinata ha svolto le visite mediche e alle 18 (la seconda seduta odierna) si è messo a disposizione per lavorare sul prato del centro sportivo. Domani mattina poi svolgerà i test atletici all’Isokinetic per concludere la fase di esami.