Doekhi, accoglienza tra ironia e polemica: la reazione dei tifosi della Lazio

Danilho Doekhi è un nuovo giocatore della Lazio. Un acquisto rapido, un fulmine a ciel sereno che ha stupito tutti: sicuramente non è il sostituto di Gila che i tifosi si sarebbero aspettati. Allo stesso tempo, il tifoso laziale si è dimostrato sempre pronto a supportare chi diventa un nuovo giocatore della Lazio.

L'annuncio del difensore olandese ha scatenato la reazione dei tifosi biancocelesti sui social. Da una parte c'è chi dà il benvenuto a Doekhi ed è contento del colpo, dall'altra c'è chi contesta l'acquisto sia per il curriculum ("28 anni, giocava nel famigerato Union Berlino e mai stato nel giro della nazionale") che per le caratteristiche ("Visto che Gattuso vuole la difesa alta, giustamente j‘avete preso il difensore de 6 metri che va a due all’ora, che incompetenza").

C'è anche spazio per un po' di ironia: sotto al video in cui dice ai tifosi che non vede l'ora di vederli, in tanti hanno risposto con vari "Mi sa che non ci vedrai molto presto" e "Gliel'hanno detto che non c’è gente allo stadio?".