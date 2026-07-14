Atalanta, Giuntoli svela: "Ecco perché abbiamo scelto Sarri"

Durante la conferenza stampa di presentazione da nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli ha parlato di idee, di obiettivi e di scelte. Tra queste, c'è quella di Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio chiamato a ricreare un'identità in quel di Bergamo. Di seguito le parole del ds:

"La prima cosa che ho puntato è sull'identità, anche nella scelta di Sarri. Negli anni l'Atalanta è sempre stata una squadra che non dichiarava degli obiettivi, bensì lavorava con umiltà facendo cose straordinarie. Grande umiltà e lavoro".

Poi sulla scelta dell'allenatore: "Maurizio Sarri ha una grande identità chiara e uno stile di gioco tanto chiara quanto importante e che punti su molti fattori".