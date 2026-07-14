Malagò: "Prima di Maldini nessun contatto per il ct"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell’intervista rilasciata nella giornata odierna ai microfoni di Dazn il presidente della Figc Giovanni Malagò è tornato a parlare della questione Nazionale.

“Io non sono un rivoluzionario. Non lo sarò mai nel modo più assoluto, non è neanche nel mio carattere, però sono onestamente un innovatore”.

“Non ci sono stati contatti con allenatori antecedenti ai colloqui con Paolo e Leonardo. Altrimenti saremmo partiti malissimo, avrei subito tradito le logiche che ci hanno portato ad aprire questo rapporto”.

“Serie A e Nazionale? I rapporti tra club e Nazionale sono importanti perché determinano i valori dei giocatori che hai in rosa”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.