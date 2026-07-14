Stendardo: "La Lazio meriterebbe altro, il calcio senza tifosi non esiste"

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© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Ospite negli studi di Sportitalia, l'ex difensore biancoceleste Guglielmo Stendardo si è espresso in meito alla situazione della Lazio. Di seguito le sue parole.

"Gattuso è un allenatore molto determinato, dà l'anima da allenatore come quando lo faceva da giocatore. È arrivato in un momento delicato per la Lazio, perché a Roma in questo momento non è semplice per nessuno, lo sa bene Sarri. Peccato perché la Lazio è una squadra che meriterebbe di recitare un altro ruolo, invece da un po' non ci riesce, il problema più importante è il rapporto con i tifosi e questa è la cosa più difficile da superare. Il calcio senza tifosi non esiste, giocare in uno stadio vuoto è improponibile, soprattutto in una piazza come quella della Lazio, l'Olimpico è un valore agiunto. La situazione è molto delicata".