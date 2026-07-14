Ex Lazio | Maldini in uscita dall'Atalanta: sondaggio del Sassuolo

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Dopo il mancato riscatto della Lazio e il momentano rientro all'Atalanta, Daniel Maldini è pronto a iniziare una nuova avventura. Sulle tracce del fantasista, oltre all'interesse del Cagliari, sembra essere piombato il Sassuolo di Alberto Aquilani.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club neroverde appare fortemente interessato all'attaccante ex Lazio e sarebbe pronto a presentare un'offerta alla Dea, soprattutto in caso di addio di Laurienté. Non viene esclusa nessuna formula e nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti sviluppi. Intanto, il Sassuolo ha iniziato il ritiro a Ronzone. Maldini, che gradirebbe la destinazione, continua ad attendere.