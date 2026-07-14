Calciomercato Lazio | Leite e Comuzzo le alternative per la difesa: i dettagli
14.07.2026 11:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La trattativa che lega Sergi Dominguez alla Lazio resta in sospeso. Il ds Fabiani ha cercato di trovare la formula giusta per portare il 21enne a Formello, dato che le richieste della Dinamo Zagabria non si sposano con l'offerta biancoceleste.
Come riporta Il Messaggero, se il catalano dovesse sfumare, fra le alternative restano lo svincolato Leite o Comuzzo in prestito. Per l'ex Union Berlino i nuovi contatti però non sarebbero andati benissimo.