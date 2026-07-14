FORMELLO GIORNO 2 - Lazio, ecco la tattica: via alle prime prove di Gattuso

Fonte: Michele Cerrotta e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 09:22 - Terminata la prima fase della seduta, la squadra si sposta sul campo principale. Gattuso divide la Lazio in due gruppi: da un lato una partitella a campo ridotto dall'altro via alle prime prove tattiche.

AGGIORNAMENTO ORE 09:12 - Entra in gioco anche il pallone, che dà il via al torello.

AGGIORNAMENTO ORE 09:08 - Squadra già in campo per l'attivazione atletica.

FORMELLO - Secondo giorno di ritiro alle porte per la Lazio di Gattuso. Doppia seduta per i biancocelesti, che scenderanno in campo in mattinata intorno alle ore 09:00 e poi nel tardo pomeriggio intorno alle ore 18:00. Ancora una volta non saranno in campo Cataldi, Isaksen e Furlanetto alle prese con i rispettivi recuperi, ma gli occhi saranno puntati soprattutto sull'eventuale presenza di Patric, unico assente in entrambe le doppie sedute della prima giornata. Segui tutti gli aggiornamenti su Lalaziosiamonoi.it.