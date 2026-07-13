Lazio, un giocatore a sorpresa nel ritiro di Formello: di chi si tratta

FORMELLO - Un nuovo volto in campo a Formello. O meglio: nuovo perché inatteso, non presente nella lista dei convocati stilata sabato da Gattuso; ma è un profilo 'vecchio', per intenderci. Non è arrivato da poco, anzi è alla Lazio da qualche anno ormai. Si tratta di Sanà Fernandes: nella seduta pomeridiana del primo giorno di ritiro nel centro sportivo, il portoghese classe 2006 è stato aggregato alla prima squadra. È una novità rispetto al reparto attaccanti comunicati dal tecnico prima della sua conferenza stampa di presentazione. Lo scorso anno era stato trattenuto nella Capitale dopo il prestito in Olanda.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03