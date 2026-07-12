Calciomercato Lazio, la cessione di Provedel: cos'ha chiesto Gattuso al club

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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"Chi non vuole stare, non deve stare". Sono state queste le parole utilizzate da Gattuso nella conferenza stampa di presentazione, parlando del caso Gila, a cui la società aveva offerto in extremis il rinnovo. L'allenatore stesso avrebbe spinto, invece, per la cessione, evitando di avere in gruppo un calciatore, probabilmente, non focalizzato al 100% sulla Lazio.

La stessa scelta l'ha presa quando si stava definendo il futuro di Ivan Provedel. Come riporta Corriere dello Sport, Lotito era fermo sulla richiesta di cinque milioni, mentre l'Inter era arrivata a tre. Gaattuso, da sempre, aveva deciso di puntare su Mandas e Motta. Per questo, avrebbe chiesto alla societò di chiudere la cessione di Provedel per evitare sovrapposizione, che avrebbero potuto creare dei "casi" nello spogliatoio.

Il neo-tecnico biancoceleste vuole giocatori convinti e, soprattutto, un clima disteso all'interno del gruppo. Così si spiega la sua presa di posizione in entrambe le situazioni.