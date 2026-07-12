Lazio, Comuzzo è l’alternativa in difesa: l’ostacolo Fiorentina e l’idea di Gattuso
12.07.2026 08:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Se Sergi Dominguez è il primo nome per la difesa della Lazio, a oggi quello di Comuzzo è il nome individuato come piano B dalla dirigenza biancoceleste.
Per il centrale italiano che piace anche al Torino, però, c’è da capire la posizione della Fiorentina, che non è scontato possa accettare un prestito per un classe 2005 che, essendo U23, non rientrerebbe nei calcoli per il costo del lavoro allargato.
Inoltre, lo stesso Gattuso che ha dato il via libera per Dominguez, secondo quanto riportato dal Messaggero predicherebbe invece calma per valutare intanto in ritiro le condizioni di Gigot e Patric, pur avendo ribadito la necessità evidente di rinforzare la batteria di centrali.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.