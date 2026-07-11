Lazio, Rutelli: "Tutti insieme possiamo voltare pagina"

Anche l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli è intervenuto nel corso della manifestazione “Stati Generali della Lazialità” presso il Teatro Manzoni: “Perché sono laziale? Perché sono romano. Lo sono da quando andavo in bicicletta al Flaminio nel ‘61, quando andavo a vedere la Lazio di Maestrelli nel ‘74 o quando da Sindaco ci furono le vittorie della Coppa delle Coppe dello Scudetto". CLICCA QUI PER IL VIDEO

"Quando mi sono sposato con mia moglie ho messo subito le cose in chiaro, tre ore dopo il matrimonio sono andato allo stadio. All’attuale presidente è stato dato atto di un risanamento ormai tanti anni fa, ma attenzione perché chi non rispetta l’amore di questo popolo non ha capito perché questa passione biancoceleste va avanti da 126 anni. Tutti insieme abbiamo la forza pacifica di voltare pagina. Forza, forza, forza”.

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