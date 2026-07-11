Lazio, Gattuso su Gila: "Ho convinto Fabiani e Lotito a lasciarlo andare"

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Tra i vari temi affrontati nella lunga conferenza stampa di presentazione, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha parlato della cessione di Mario Gila, spiegando di come sia stato lui a convincere Lotito e Fabiani a lasciarlo andare al Milan. Di seguito le sue parole:

"Vi dico la verità. Se fosse stato per Fabiani e Lotito, Gila sarebbe rimasto fino alla fine. Sono stato io a dire: chi non vuole stare, non deve stare. Uno deve rimanere con la testa. Ho parlato con Mario, sono stato onesto. Mi ha detto dei soldi che gli offrivano. Come lo convinci? Io ho giocato a calcio, quando ti capitano cose così, che fai? Ho discusso con lui, deve andare via, gli ho detto. Mario non si può discutere come ragazzo, non poteva più rimanere. Il contratto, le motivazioni, eccetera. Chapeau poi al ds che ha fatto un lavoro da fantasista. Sia Lotito, sia Fabiani lo avrebbero portato a scadenza. Ho spinto io per la cessione, non sarebbe stato al 100% focalizzato con la testa".