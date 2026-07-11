Lazio, Gattuso a LSC: "Vedrete qualcosa di diverso. Voglio che i tifosi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Gli episodi sono una componente della vita e del calcio, dobbiamo seminare, se non semini raccogli poco. Bisogna credere fortemente in quel che si fa e dopo, vedremo. Lazio tipo? A me piace Maurizio, è un maestro sulla linea e la difesa a 4, ma a me piace rompere le linee, andare col baricentro di difesa più alto, vedremo qualcosa di diverso.

Zaccagni e Rovella? Loro li conosco bene, li ho chiamati in Nazionale so quel che possono dare, abbiamo una rosa di 25 giocatori e dobbiamo formare un gruppo che ha voglia di stare insieme e lavorare, riportandolo in campo.

Se il fatto che sono nato il 9 gennaio è un buon auspicio? Lo spero, la fortuna la devi costruire e cercare. Sono contento che sono nato nello stesso giorno della Lazio, speriamo bene. Sarò felice se riuscissi a far tornare la gente allo stadio, sarà difficile ma è un obiettivo e vedere la squadra che dà la sensazione di aver dato tutto e lasciato sul campo, l’obiettivo è quello là”.