Atalanta, Ederson resta con Sarri: saltato il trasferimento al Manchester United
11.07.2026 16:15 di Simone Locusta
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Niente Manchester United per Ederson. Il trasferimento sembrava ormai cosa fatta, una cessione in dirittura d'arrivo da settimane. Nel finale, il club inglese ha fatto un passo indietro dopo le visite mediche. Una svolta inaspettata che cambia inevitabilmente i piani di Maurizio Sarri e dell'Atalanta, tanto che adesso potrebbe proporre al brasiliano il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2027.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.