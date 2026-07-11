Lazio, Morabito: "Stati Generali? Evento importante, ma ora serve..."
11.07.2026 17:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, dal Teatro manzoni, dove si stanno svolgendo gli Stati Generali della Lazialità, è intervenuto Vincenzo Morabito:
"Mi aspetto una giornata di lazialità, in cui ribadire la nostra passione che va cocnretizzata in qualcosa di importante. Serve che chi assista a questi eventi si faccia avanti".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.