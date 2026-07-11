Lazio, cosa serve dal mercato? Gattuso fa il punto della situazione

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Durante la conferenza stampa di presentazione, il nuovo allenatore della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato di calciomercato, facendo intuire come l'acquisto di un centale difensivo sia la priorità assoluta, ma non è l'unica operazione che si aspetta. Di seguito le sue parole.

"Un centrale serve, poi vediamo in attacco anche Ratkov che ha avuto difficoltà. Un centrale, un paio di cose vanno fatte, inutile spiegare oggi. Credo sia una mancanza di rispertto per chi fa parte della rosa. Facciammo delle valutazioni, ma la base c'è. A centrocampo ci sono giocatori buoni, i terzini sono tanti. Vediamo quello che si può fare. Partiamo da una base importante, è tornato Mandas, c'è Motta. Non è tutto da buttare via. Dobbiamo un po' isolarci, l'ambiente ora lo sappiamo, non è l'ideale. Dobbiamo avere senso d'appartenza. Io e i miei ragazzi proveremo a far cambiare idea. È difficile ma non deve mai mancare lo spirito e il senso d'appartenenza".