"Parla con il mondo, si deve gestire", le dure parole di Gattuso su Lotito

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Rino Gattuso non è certo uno che le manda a dire e, il nuovo allenatore della Lazio, lo ha dimostrato anche nella conferenza stampa di presentazione in cui ha parlato del suo rapporto con Lotito.

"Gli ho detto: se vuole dire qualcosa alla squadra viene, parla con me e con la squadra perché lei è il presidente. Ma deve parlare poco con voi. Ha troppi telefonini, parla con il mondo, si deve gestire, deve fare questo passaggio qua. Se vuole dire qualcosa lo dice a me, al ds e alla squadra. Non ad altri. Spero che lo abbia capito. Dobbiamo stare bene insieme, giusto che le cose si dicano in faccia".

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