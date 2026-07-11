Italia, Maldini è il nuovo direttore tecnico. Con lui c'è anche Leonardo

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Si fa l'Italia. È arrivato l'annuncio per il nuovo corso azzurro con a capo il presidente federale Giovanni Malagò. Il nuovo Direttore Tecnico della Federazione (e presidente del Club Italia) sarà Paolo Maldini; come Advisor, invece, è stato nominato Leonardo. A breve è attesa anche la scelta sul commissario tecnico della nazionale maggiore.