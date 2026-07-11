Lazio, Gattuso: "Tifosi? Farei di tutto per farli tornare"

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Impossibile non parlare dei tifosi per Rino Gattuso che, in questa nuova avventura sulla panchina della Lazio, dovrà fronteggiare anche la protesta dei supporter biancocelesti contro la società.

"Noi abbiamo solo una strada per i tifosi, onorare la maglia. Altre cose non mi vengono in mente. Farei di tutto per farli tornare allo stadio, ma so che non è possibile. L'Olimpico è sempre stato da pelle d'oca, grande passione, genitori coi figli allo stadio. Sta a noi farli sentire orgogliosi", queste le parole del tecnico in conferenza stampa.

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