Ex Lazio | Tchaouna è un nuovo giocatore del Coventry City: l'annuncio

Nuovo trasferimento per Loum Tchaouna. L'esterno francese, in passato alla Lazio, ha firmato per il Coventry City in Premier League lasciando ufficialmente il Burnley. Da questo affare la società biancoceleste otterrà il 10% sulla plusvalenza fatta dai Clarets, per un totale di poco meno di un milione di euro. Di seguito l'annuncio: "Il Coventry City FC è lieto di annunciare l'ingaggio di Loum Tchaouna, che arriva dal Burnley con un contratto di cinque anni per una cifra non divulgata. L'esterno 22enne ha collezionato 32 presenze e segnato tre reti in tutte le competizioni con i Clarets durante la stagione 2025-26. Arriva con una vasta esperienza nei massimi campionati. Oltre alla sua stagione in Premier League, ha trascorso due stagioni in Serie A rispettivamente con la Salernitana e la S.S. Lazio. Tchaouna vanta anche un'esperienza in Ligue 1, dove ha fatto il suo debutto in prima squadra all'età di 17 anni con il Rennes. È seguito un periodo in prestito al Digione in Ligue 2, prima del suo trasferimento a titolo definitivo in Italia, dove ha vissuto la sua stagione più prolifica fino ad oggi, collezionando sei gol e tre assist in 35 partite con la Salernitana. La stagione 2024-25 ha visto Tchaouna disputare la sua prima campagna europea dopo il passaggio alla Lazio. Ha collezionato 11 presenze in Europa League, segnando il gol del vantaggio in un'impressionante vittoria per 3-1 in trasferta contro l'Ajax. Inoltre, ha vestito la maglia della Francia dall'Under 16 fino all'Under 21, aiutando la Francia U21 a raggiungere le semifinali del Campionato Europeo Under 21 UEFA del 2025. Tchaouna è entusiasta di unirsi agli Sky Blues e non vede l'ora di affrontare la sfida di giocare nuovamente in Premier League".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03