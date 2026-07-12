Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano conferma: "Per la difesa c'è Doekhi"
12.07.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - L'ultima idea della Lazio per la difesa porta il nome di Danilho Doekhi. Si tratta di un centrale classe 1998, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza in Germania con l'Union Berlino. L'olandese potrebbe trasferirsi a parametro zero. Per questo la società biancoceleste, alle prese con il mercato a saldo zero, ha già avviato i contatti con il calciatore, come confermato da Fabrizio Romano. Di seguito il suo post.
🚨 Lazio have made contact to sign Danilho Doekhi as new centre back.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026
He’s available as free agent from Union Berlin. @MatteMoretto 🫱🫲 pic.twitter.com/jAXHhELUFS
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.