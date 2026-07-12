Calciomercato Lazio | Nuova idea per la difesa: contatti con Doekhi

CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo nome per la difesa. La Lazio pensa a Danilho Doekhi, difensore centrale rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza all'Union Berlino. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la società biancoceleste avrebbe avviato i primi contatti con l'olandese classe 1998. Per il reparto arretrato, il diesse Fabiani stava lavorando anche a Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria, che per lasciarlo partire chiede 15 milioni di euro. Sicuramente un difensore dovrà arrivare (come ha detto anche Gattuso nel giorno della sua presentazione), dopo che Romagnoli e Gila hanno lasciato entrambi Formello. Il nome di Doekhi era già stato valutato sia l'estate scorsa che a gennaio. Ora può arrivare a zero.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03