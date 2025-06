Calciomercato Lazio | Dalla Germania: "Interesse per Doekhi in difesa"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

CALCIOMERCATO LAZIO - In Germania si parla di Lazio. In ballo c'è il futuro di Danilho Doekhi, difensore centrale dell'Union Berlino che si è salvato in Bundesliga all'ultima giornata. Il portale tedesco kicker.de ha fatto il punto sulla situazione, inserendo la società biancoceleste tra le squadre interessate al suo profilo per questo mercato estivo. Ha il contratto in scadenza a giugno 2026, ma potrebbe lasciare prima la Germania per evitare una cessione a parametro zero: su di lui ci sono anche Fiorentina e Crystal Palace. Nessuna offerta concreta al momento, ma le caratteristiche dell'olandese sembrano piacere molto in Italia e in Inghilterra.

