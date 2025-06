Lazio, Petrucci (Sky): "Sarri è a Formello. Rinforzi? Ecco i ruoli da puntare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Petrucci, noto giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare del ritorno di Sarri a Roma e degli innesti necessari per rinforzare la rosa. Ecco di seguito le sue parole:

"Sarri è arrivato a Formello. Non è mai banale nelle dichiarazioni, è sempre stato molto sincero, anche troppo in alcuni casi considerando il mondo del calcio. Rispetto alla Lazio titolare di Sarri quest'anno c'erano solo due giocatori in più tra i titolari: Dia e Tavares. Provedel, Gila, Romagnoli e Hysaj penso saranno gli intoccabili in difesa, come Rovella e Guendouzi a centrocampo e Zaccagni in attacco. La base di partenza è molto buona, perché Sarri ha già allenato questa rosa, con due o tre innesti si può lavorare bene su una singola competizione. I ruoli su cui si dovrebbe puntare sono un terzino sinistro o destro, un interno di centrocampo e un esterno a destra".

