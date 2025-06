I tifosi dell'Al Hilal scambiano Pippo per Simone Inzaghi: cos'è successo sui social

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Simone Inzaghi scambiato per Pippo. L'attuale allenatore del Pisa (in trattativa per approdare a Palermo) è stato confuso dai tifosi dell'Al Hilal con il fratello che, dopo aver lasciato l'Inter, è approdato in Arabia Saudita. A creare un po' di confusione ci aveva già pensato la società mediorientale che, nel video della presentazione di Simone Inzaghi, aveva inserito la telecronaca di un match disputato da Filippo.

Da lì in poi i tifosi biancoblù si sono scatenati riempiendo di messaggi di auguri e di benvenuto "Superpippo", che è stato omaggiato con cuori blu e frasi di incoraggiamento in arabo, oltre ad alcune accuse di aver "rovinato" Mehdi Taremi. Inzaghi non sembra essersi scomposto lasciando che i supporters dell'Al Hilal proseguissero la propria campagna di accoglienza, tuttavia a breve sarà forse necessario far un po' di chiarezza fra i fratelli.

