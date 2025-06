Norvegia-Italia, Donnarumma duro: "Facciamoci un esame di coscienza!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo le parole del CT Spalletti, sono arrivate quelle del capitano dell'Italia, Donnarumma. Il portiere non ha usato giri di parole per commentare la sconfitta della Nazionale contro la Norvegia. Ecco le sue parole: "Non ho spiegazioni al momento. Sono qui solamente per il rispetto che ho nei vostri confronti. Bisogna solamente andare dentro e rendersi conto della prestazione di questa sera. I nostri tifosi non meritano questo. Facciamoci un esame di coscienza, da queste partite dobbiamo uscire tutti insieme. Dove si trova la forza? Da noi, deve scattare da noi. Siamo l’Italia e queste partite non sono accettabili. Ognuno deve fare un mea culpa, dobbiamo essere più uniti di prima, ce n’è bisogno".

