Italia | Coppola, esordio sfortunato: "Noi più forti, ma dobbiamo dimostrarlo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In una serata deludente per l'Italia, che ha portato alla vittoria della Norvegia contro gli azzurri, è arrivato l'esordio con la maglia della Nazionale di Diego Coppola. Intervenuto ai microfoni della Rai, il calciatore del Verona ha spiegato: “L’approccio è stato sbagliato, e non c’è stata reazione al secondo tempo. Dobbiamo pensare alla prossima partita, dispiace per tutto il popolo italiano. Abbiamo sbagliato passaggi anche semplici, appoggi o aperture su cui poi sono nato loro ripartenza. Dovevamo essere più duri. Se analizziamo i giocatori, non possiamo dire che loro siano più forti di noi. Ci sono stati sicuramente degli episodi che non sono andati a nostro favore. A livello di nomi siamo più forti, ma poi bisogna dimostralo sul campo. Mancata comunicazione in difesa? I gol sono tutti simili, vengono da inserimenti non seguiti. Dovevamo comunicare meglio e fare di più”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

TORNA ALLA HOMEPAGE