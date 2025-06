Lazio | Il club lavora per le fasce. Dall'incognita Tavares ai nuovi profili: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nuovo giorno, nuovi nomi per le corsie esterne della difesa. Sia a destra, sia a sinistra. D'altronde la Lazio cerca terzini, è un dato di fatto. Ma lo è anche che da parte della società i tempi vengono considerati "affrettati" per i primi movimenti di mercato. Sarri è appena tornato, ha dato solamente delle indicazioni di base. E poi vorrà vedere all'opera Nuno Tavares per comprendere se sia un giocatore compatibile col suo sistema di gioco, e se riesca a dare garanzie dal punto di vista della tenuta atletica. Senza coppe europee, il portoghese giocherebbe una volta a settimana. Condizione che potrebbe rivelarsi un vantaggio. Anche se va sottolineato che, salvo pochissime eccezioni, Baroni raramente lo aveva fatto giocare in impegni ravvicinati.

Altro nodo da sciogliere: l'eventuale nuovo innesto sulla sinistra dipenderà dalla permanenza o meno di Pellegrini. Se l'ex Juve dovesse partire, il candidato numero uno sarebbe Parisi, in uscita dalla Fiorentina. Più defilata l'eventuale trattativa per Firpo, su cui si è parlato nelle scorse settimane. Su di lui s'è fatto avanti il Lione. A loro si è aggiunto - come anticipato - Archie Brown del KAA Gent, terzino sinistro ma con caratteristiche decisamente diverse. Fisico e possente, è un profilo che può far comodo, per lui ci sarebbe la concorrenza del Torino.

Ma la società non guarda solamente a sinistra, perché gli scenari di mercato potrebbero portare anche all'inserimento di nuovi innesti sulla destra. Soprattutto in virtù della situazione, ancora in sospeso, che coinvolge Marusic. Il club è ancora in attesa di capire come muoversi. Con lui e Lazzari, più Hysaj, perlomeno a livello numerico la rosa sarebbe completa in quel reparto, ma non è esclusa una "rinfrescata" - i tre menzionati sono tutti Over 31. Qualcuno di loro potrebbe partire per far spazio a forze fresche: ecco perché non sorprende che sia associato alla Lazio il nome di Gaaei, come anticipato nella giornata di ieri dalla nostra redazione. 23enne, danese dell'Ajax: i lancieri lo hanno pagato 4.5 milioni, adesso lo valutano almeno il doppio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.