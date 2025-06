Italia ko in Norvegia, il fratello di Immobile attacca: "Ora mancano i capri espiatori..." - FOTO

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Nella prima gara di qualificazione ai Mondiali, l'Italia è uscita sconfitta con un sonoro 3-0 sul campo della Norvegia. Un risultato pesante, che ha alimentato forti polemiche intorno alla Nazionale, soprattutto sul livello dei giocatori chiamati a rappresentare il Belpaese. Negli scorsi anni, Ciro Immobile è stato sicuramente uno dei calciatori più oggetto di critiche per le sue prestazioni in azzurro, a dire di molti di un livello nettamente inferiore di quello mostrato alla Lazio.

Dopo la gara contro la Norvegia, Luigi Immobile, fratello dell'ex capitano biancoceleste, ha pubblicato una storia su Instagram, nella quale ha attaccato chi per anni ha trovato in Ciro il capro espiatorio per gli insuccessi dell'Italia. Queste le sue parole: "La sconfitta di ieri sta passando in sordina perché non hanno il loro capro espiatorio, per anni la nazionale non ha avuto un numero 9 ... ora parliamo e ci appelliamo a discorsi di politica del calcio, che forse andavano affrontati prima piuttosto che attaccare un calciatore solo".

