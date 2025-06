Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Offerta per un giocatore del Celta Vigo"

CALCIOMERCATO LAZIO - Il club biancoceleste monitora diversi profili, uno di questi porta in Spagna. Molteplici fonti in Spagna riportano di come un club italiano avrebbe presentato un'offerta di prestito con diritto di riscatto per Hugo Sotelo, centrocampista del Celta Vigo. Il club italiano sarebbe la Lazio, alla ricerca di rinforzi per il centrocampo da regalare a Sarri. Il Celta Vigo avrebbe rifiutato l'offerta, prenderebbe in esame solo un'offerta a titolo definitivo.

Hugo Sotelo è un centrocampista classe 2003, quest'anno ha raggiunto l'Europa League da protagonista con la maglia del Celta Vigo. Alto 1.80, dotato di buona tecnica e visione di gioco. Il suo nome rientra perfettamente nei profili che la società cerca. Giocatori giovani, di talento, che Sarri possa plasmare e valorizzare. Per ora rimane un'indiscrezione, non resta che aspettare e vedere se la Lazio andrà oltre.

