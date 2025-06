Italia, Di Marzio rivela: "Spalletti in bilico. Due nomi in pole per sostituirlo"

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia è in bilico. Il pesante ko per 3-0 rimediato contro la Norvegia ha generato diverse riflessioni in FIGC, con il presidente Gravina che starebbe pensando concretamente ad un cambio di commisario tecnico. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, fino alla partita di lunedì 9 giugno contro la Moldova non ci dovrebbero essere stravolgimenti, mentre martedì 10 giugno andrà in scena un incontro tra lo stesso Gravina e l'attuale ct azzurro.

Qualora Spalletti dovesse essere sollevato dal suo incarico, sono due i principali indiziati per sostituirlo. Si tratta di Claudio Ranieri e Stefano Pioli, con l'ex rossonero che sarebbe il favorito per diventare il nuovo ct della Nazionale. Sullo sfondo, inoltre, c'è anche il nome di Daniele De Rossi, pista meno calda rispetto alle altre due.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.