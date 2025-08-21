Lazio, Isaksen lavora per il rientro: Sarri lo aspetta dopo la sosta

RASSEGNA STAMPA - La stagione di Gustav Isaksen partirà da dopo la sosta. Dopo un'estate sfortunata, segnata dalla mononucleosi che ne ha frenato la preparazione, l'esterno sta ancora smaltendo i postumi della malattia, ma ha iniziato a lavorare sodo in modo differenziato. Secondo il Corriere dello Sport, il danese salterà le gare con Como e Verona , con la speranza di riuscire a tornare per la terza di campionato contro il Sassuolo, dopo la pausa per le nazionali.

Isaksen non andrà con la Danimarca per recuperare il tempo perso e ritrovare la forma migliore in vista del suo rientro. Nel suo ruolo, sia Cancellieri che Pedro sono stati protagonisti di un ottimo precampionato e promettono di essere due seri concorrenti sulla fascia destra. Sarri considera Gustav un giocatore dalle potenzialità enormi, ma che deve ancora sbocciare completamente. Ci sono ancora tanti dettagli su cui lavorare che, se incorporati, potrebbero renderlo un giocatore devastante per il gioco del Comandante.

Una volta tornato a pieno regime, starà a Isaksen stesso dare le risposte che Sarri cerca. La concorrenza è alta e il danese dovrà dimostrare in fretta di saper rispettare quei dettami sui quali il tecnico non transige. Per il danese sta per iniziare la terza stagione in biancoceleste e tutti, Mau in primis, si augurano che sia quella della sua definitiva consacrazione.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.