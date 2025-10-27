Lazio, Gila sul mercato bloccato: "La società non ci ha aiutato tantissimo..."
27.10.2025 00:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Juventus, il difensore della Lazio Mario Gila ha parlato del mercato bloccato che quest'estate ha fermato la società biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni.
"È vero che non c'erano sensazioni molto positive dopo le prime partite, la società non ci ha aiutato tantissimo nella fase del mercato ma ce la siamo lasciata alle spalle".
"Abbiamo saputo dare l'importanza che c'era al momento, non puoi rimanere a pensare al mercato e avere scuse perché le squadre ti passano. Nelle prime partite non siamo stati alla nostra altezza e all'altezza del mondo Lazio. I risultati ora ci stanno ricompensando".