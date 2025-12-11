FORMELLO - Lazio, Nuno bocciato: Sarri torna su Pellegrini

La gara contro il Bologna l'ha saltata solo per una splendida notizia: la nascita del figlio Sebastiano. Ma ora Luca Pellegrini è pronto a tornare.

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Al suo posto, Nuno Tavares non ha convinto, bocciato all'intervallo per le troppe le amnesie difensive. Per questo con ogni probabilità il neo papà si riprenderà la fascia sinistra contro il Parma.

Con lui, di fronte a Provedel, ci saranno Patric (in pole su Provstgaard), Romagnoli e Marusic. Sarà assente Gila, squalificato per una giornata dopo il rosso di domenica, insieme a Hysaj, Gigot e Rovella (torna a gennaio). A centrocampo conferme per Guendouzi, Cataldi e Basic; sarà l'ultima partita per Dele-Bashiru, pronto a partire con la Nigeria per la Coppa d'Africa il giorno seguente.

In attacco mancherà Isaksen, starà fuori circa venti giorni per una lesione di basso grado all'adduttore sinistro. A destra giocherà Cancellieri, altro neo papà della stagione della Lazio (è nata la figlia Amelia). Il tridente sarà completato da Castellanos e Zaccagni; anche Dia lascerà Formello dopo la gara del Tardini, lo aspetta il Senegal. La rifinitura di venerdì mattina consentirà a Sarri di fare le ultime rilessioni prima di sabato.