NEWS | Roma, tragedia in Via Collatina: auto in fuga uccide un'intera famiglia

02.03.2026 10:10 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Una vera e propria tragedia quella accaduta questa notte nella zona del Quarticciolo a Roma. Un’auto, sottoposta a un controllo della Polizia, si è data alla fuga e poco dopo ha provocato un incidente scontrandosi con una macchina che procedeva nel senso opposto di marcia e uccidendo padre, madre e figlio... <<< INCIDENTE VIA COLLATINA >>>

