NEWS | Roma, tragedia in Via Collatina: auto in fuga uccide un'intera famiglia
02.03.2026 10:10 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Una vera e propria tragedia quella accaduta questa notte nella zona del Quarticciolo a Roma. Un’auto, sottoposta a un controllo della Polizia, si è data alla fuga e poco dopo ha provocato un incidente scontrandosi con una macchina che procedeva nel senso opposto di marcia e uccidendo padre, madre e figlio... <<< INCIDENTE VIA COLLATINA >>>
Jessica Reatini
