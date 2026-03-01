Lazio, Isaksen a LSC: "Abbiamo sbagliato tutto. Contro l'Atalanta ci giochiamo la vita"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutto ko quello rimediato dalla Lazio che cade in casa del Torino sotto i colpi di Simeone e Zapata. Al termine della sfida queste le parole di Gustav Isaksen ai microfoni di Lazio Style Channel.

"Abbiamo sbagliato tutto oggi, nell’atteggiamento, tecnicamente e tatticamente. Strano perché abbiamo fatto una grande settimana di allenamento e ho visto motivazione e fame quindi non avrei mai pensato che avremmo giocato così”.

“Mercoledì dobbiamo vedere un’altra squadra, dobbiamo avere fame. Dobbiamo cambiare tutto, mercoledì ci giochiamo la vita”.

“Siamo molti delusi, abbiamo parlato dopo al fine della gara me è difficile spiegare. Sappiamo che c’è la gara mercoledì quindi proviamo a essere positivi nonostante sia un momento molto negativo. Possiamo ancora fare qualcosa in questa stagione”.

