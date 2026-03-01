Marchegiani: "Lazio deludente e in difficoltà. C'entra la Coppa Italia..."
01.03.2026 di Andrea Castellano
Dopo la vittoria del Torino contro la Lazio, l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato della prestazione dei biancocelesti di Sarri. Di seguito le sue parole: “Lazio in grossa difficoltà, almeno fino agli ultimi venti minuti in cui ha rimesso in piedi la prestazione con i cambi. Ma la vittoria del Torino è stata netta e meritata. La Coppa Italia ha influito, c'è una partita importante mercoledì, è l'obiettivo principale. È comunque strano vedere la Lazio così, certi principi di base ci sono sempre state. I primi settanta minuti sono stati molto deludenti".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.