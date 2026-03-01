Torino - Lazio, le formazioni ufficiali: Cancellieri dall'inizio, c'è Pellegrini

01.03.2026 di Andrea Castellano
Torino - Lazio, le formazioni ufficiali: Cancellieri dall'inizio, c'è Pellegrini
LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. A disp.: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie. All.: D’Aversa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Noslin, Isaksen, Dia. All.: Sarri.