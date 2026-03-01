Torino, prosegue la contestazione: nuovi striscioni contro Cairo
01.03.2026 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
La protesta dei tifosi del Torino contro il presidente Cairo va avanti. Prima della gara contro la Lazio (dove si prospetta lo stadio praticamente vuoto), in città sono apparsi diversi striscioni contro il patron, alcuni dei quali già sequestrati dalla Digos. 'Cairo vendi', si legge davanti alla chiesa della Gran Madre a firma 'TH', ovvero del gruppo Torino Hoolingans. Un altro striscione, invece, posizionato in via Sant'Ottavio, porta la scritta 'Anti-Cairo'.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.