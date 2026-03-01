Torino, prosegue la contestazione: nuovi striscioni contro Cairo

01.03.2026 12:00 di Andrea Castellano
TUTTOmercatoWEB.com

La protesta dei tifosi del Torino contro il presidente Cairo va avanti. Prima della gara contro la Lazio (dove si prospetta lo stadio praticamente vuoto), in città sono apparsi diversi striscioni contro il patron, alcuni dei quali già sequestrati dalla Digos. 'Cairo vendi', si legge davanti alla chiesa della Gran Madre a firma 'TH', ovvero del gruppo Torino Hoolingans. Un altro striscione, invece, posizionato in via Sant'Ottavio, porta la scritta 'Anti-Cairo'.

