Torino, D'Aversa sfida la Lazio: difesa a tre, un dubbio in attacco
01.03.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - D'Aversa si affida alla difesa a tre per il suo esordio in panchina con il Torino. Come riportato da Tuttosport, il tecnico, che ha preso il posto di Baroni, sfiderà la Lazio di Sarri partendo dal 3-5-2. Di fronte a Paleari in porta giocheranno Ismajli, Coco e uno tra Maripan e Marianucci. Sulle fasce spazio e Pedersen e Obrador. A centrocampo prenderanno posto dall'inizio Vlasic, Prati e Casadei, con Simeone e uno tra Zapata e Kulenovic in attacco. A disposizione ci sarà Adams, recuperato dall'infortunio.
