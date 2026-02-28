Torino, D'Aversa: "Qui per scrivere una pagina di storia importante"
Alla vigilia della sfida dell’Olimpico tra Torino e Lazio, in programma domenica 1° marzo alle 18.00, il tecnico dei granata Roberto D’Aversa ha presentato il match in conferenza stampa.
“Sono orgoglioso, siamo arrivati con entusiasmo per cercare di scrivere una pagina di storia importante. Il mio pensiero è l'obiettivo finale, ragionare sulla partita di domani e di raggiungere l'obiettivo finale, più velocemente possibile. Ho poco tempo per pensare ad altro”.
Sul confronto con i tifosi: “Hanno voluto stimolare la squadra e ribadire di lottare per fare risultato. E' normale che, per raggiungere l'obiettivo, c'è un ambiente compatto e ci dessero una spinta, sarebbe meglio”.
