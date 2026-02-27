Hazard, il confronto tra Sarri e Mourinho: "Vi dico chi preferisco"
Hazard, ex calciatore tra le altre del Chelsea, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport e nel corso della chiacchierata, riferendosi proprio alla sua avventura con i Blues, ha parlato e messo a confronto due tecnici: Mourinho e Sarri. Queste le considerazioni dell'ex attaccante: "Mourinho è un allenatore diverso rispetto a Conte o a Sarri o a Ancelotti. Posso dire che abbiamo lo stesso modo di pensare il calcio, ti dà tantissima libertà in campo e gli allenamenti sono ottimi. Se hai bisogno di uno o due giorni per recuperare, te li dà di riposo. Parla tantissimo con i suoi giocatori e trasmette la fiducia giusta per giocare”.
