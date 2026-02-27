Ex Lazio | Bruno Giordano: all'ex bomber il Premio "Ilario Castagner"
RASSEGNA STAMPA - Giornata importante quella odierna per l’ex Lazio Bruno Giordano che, a Norcia, riceverà il Premio nazionale ‘Ilario Castagner’.
Un premio storico assegnato dalla città di Norcia dedicato a un allenatore che tra gli anni settanta e gli anni novanta ha collezionato 690 panchina tra Serie A, Serie B e Serie C1 guidando tantissime squadre tra cui Atalanta, Perugia (a inizio e fine percorso), Lazio, Milan, Inter, Ascoli, Pescara e Pisa.
Oltre a Bruno Giordano verranno premiati anche Gianfranco Casarsa, la voce storica Rai di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, Riccardo Cucchi e il giornalista Claudio Sampaolo del Corriere dell’Umbria.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.