27.02.2026 13:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Bruno Giordano: all'ex bomber il Premio "Ilario Castagner"
RASSEGNA STAMPA - Giornata importante quella odierna per l’ex Lazio Bruno Giordano che, a Norcia, riceverà il Premio nazionale ‘Ilario Castagner’.

Un premio storico assegnato dalla città di Norcia dedicato a un allenatore che tra gli anni settanta e gli anni novanta ha collezionato 690 panchina tra Serie A, Serie B e Serie C1 guidando tantissime squadre tra cui Atalanta, Perugia (a inizio e fine percorso), Lazio, Milan, Inter, Ascoli, Pescara e Pisa.

Oltre a Bruno Giordano verranno premiati anche Gianfranco Casarsa, la voce storica Rai di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, Riccardo Cucchi e il giornalista Claudio Sampaolo del Corriere dell’Umbria. 

