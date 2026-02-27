Lazio, è il compleanno di Milinkovic: gli auguri del club - FOTO
27.02.2026 10:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Tanti auguri a Sergej Milinkovic-Savic. Oggi, 27 febbraio 2026, l'ex centrocampista della Lazio compie 31 anni. Per questo il club biancoceleste ha pubblicato un post su Instagram per augurare un buon compleanno al serbo, ora in forza all'Al Hilal. Di seguito l'immagine.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.