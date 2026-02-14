Lazio, un matchday speciale in vista dell'Atalanta: la scelta social - FOTO

14.02.2026 10:22 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
La Lazio suona la carica in vista della partita di questa sera. Sui propri profili social, la società biancoceleste ha pubblicato un 'Matchday' diverso dagli altri in vista della partita contro l'Atalanta.

LA GRAFICA - Nella grafica, infatti, si vede un Danilo Cataldi inginocchiato in un campo di papaveri, mentre bacia lo stemma della Lazio sulla sua maglia. Il tutto davanti allo Stadio Olimpico che ospiterà la venticinquesima giornata di Serie A.

SAN VALENTINO - Una grafica apposita per San Valentino, la festa degli innamorati. Molti dei quali, questa sera, celebreranno il proprio amore per la Lazio. 

